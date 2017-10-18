سيدة تقتل طفليها بطريقة بشعة وترسل فيديو الجريمة لزوجها (صور)

أقدمت أم أمريكية على قتل طفليها حرقا أحياء داخل فرن منزلها، ثم أرسلت الفيديو لزوجها.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، ارتكبت لامورا ويليامز جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث قتلت طفليها ووضعتهما في الفرن أحياء في منزلها بولاية “أتلانتا” الأمريكية، ثم أرسلت فيديو الجريمة لوالدهما”.

واتصل والد الطفلين بالشرطة حين أدرك أن هناك شيئاً مثيراً للارتياب، الأمر الذي على إثره وصلت قوة من شرطة ولاية “أتلانتا” إلى ساحة الجريمة لتجد جثتيهما متفحمة.

واتهمت السلطات القضائية لامورا ويليامز، التي تبلغ من العمر 24 عاما، بقتل طفليها كايونتي بن الذي يبلغ من العمر عامين، وجاكارتر ويليامز الذي يبلغ من العمر عاما واحدا.

لكن ويليامز نفت التهمة وزعمت أنها تركت الطفلين مع ابن عمها، وأنها لم ترتكب جريمة القتل.

يذكر أن ويليامز أم لأربعة أطفال، من بينهم طفل عمره 3 سنوات وابنة عمرها 6 سنوات، التي كانت في مأمن عند الجيران وقت وقوع الجريمة.

وأكد الأصدقاء وعدد من عائلة ويليامز، أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية، فيما لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لسبب الوفاة، إذ أن الجميع ينتظرون نتائج تقرير الطب الشرعي.