القبض على عصابة حاولت سرقة 24 مليون دولار بشيك مزور في أبوظبي

ألقت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات القبض على عصابة مكونة من 4 أفراد، تورطوا في إيداع شيك مصرفي مزور بقيمة 24 مليون دولار، بعد أن نسبوه لأحد المستشفيات بالدولة، في عملية احتيالية استهدفت أحد البنوك المحلية.

وضبطت الشرطة، العصابة، بعد أن تبين أن الشيك مزور في الجوهر والمضمون، بهدف الاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وذكر أحد البنوك في بلاغه، أن 4 أشخاص حاولوا فتح حساب مصرفي، وإيداع شيك بقيمة 24 مليون دولار، اتضح فيما بعد أنه مزور، ثم لاذوا بالفرار، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”.

وإثر تحريات عثر على المشتبه بهم في إحدى إمارات الدولة، حيث أقروا بحيازتهم الشيك البنكي المزور لصرف وتقاسم المبلغ، وتبين أن 3 منهم من جنسية عربية وواحدا من جنسية أجنبية.