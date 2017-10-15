السفير المغربي باليونان يتعرض للسرقة

ذكرت وسائل إعلام يونانية من بينها موقع “بروثو تيما” ، أن إقامة السفير المغربي باليونان “سمير الدهر” قد تعرضت للسرقة ،وكان بداخلها هو وزوجته الصحافية “سميرة سيطايل”، مديرة الأخبار ونائب المدير العام بالقناة المغربية 2M .

وقام اللصوص ببعثرة الأثاث وسرقة أشياء ثمينة، كما عثروا على مفاتيح السيارة الدبلوماسية، فقاموا بسرقتها عند مغادرتهم، وما يزال البحث جاريا عنها في إطار التحقيق في الجريمة .

وتمت العملية بين الساعة الثانية و الساعة الثامنة من صباح الأحد حسب موقع “دي ثوك” اليوناني، الذي استبعد أن يكون أصحاب المنزل بداخله، وإلا كانوا استنجدوا بمصالح الأمن.

فيما أعلنت الشرطة اليونانية أن الزوجين كانا بداخل الإقامة وقت السرقة، وأنهما بأمان، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان “سمير الدهر” سفيرا للمغرب ببروكسيل لسنوات ، إلى أن تم نقله إلى أثينا في شهر أكتوبر 2016.