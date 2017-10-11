التقرير الطبي بأبوظبي يكشف: قاتل الطفل آذان “مسؤول عن أفعاله”

أكد تقرير اللجنة الطبية المختصة في قضية الطفل “آذان“، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن القاتل مسؤول عن أفعاله ولا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية.

وبحسب صحيفة “البيان”، قررت جنايات أبوظبي تأجيل قضية الطفل “آذان”، إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للدفاع والاستماع للنيابة العامة.

يذكر أن قضية الطفل آذان، البالغ 11 عاما من عمره، والذي تم الاعتداء عليه جنسيا، وقتله من قبل أحد أقربائه بعد أن استدرجه متنكرا بزي نسائي، خلال شهر رمضان، أثارت غضبا كبيرا في الإمارات.

وبينت التحقيقات آنذاك أن المتهم هو شقيق الزوجة الثانية لوالد المجني عليه.

وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات في أبوظبي.