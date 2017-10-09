خليجي بالإمارات ينتحل شخصية صديقه ليصل إلى زميلته

حكمت محكمة أبوظبي في دولة الإمارات بتغريم شاب خليجي مبلغ 50 ألف درهم، لانتحاله شخصية زميله في العمل، من أجل معاكسة وإيقاع زميلته في العمل في حبه، فيما أحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “البيان”، فإن الخليجي انتحل صفة زميله بهدف التقرب من إحدى الفتيات العاملات معهما في العمل، ما تسبب في إزعاج الفتاة، التي قامت بدورها بفتح بلاغ ضد زميلها تتهمه فيها بالإساءة إليها.

وأنكر الزميل (الذي لم يكن على علم بانتحال المتهم شخصيته) التهمة الموجهة إليه، موضحًا أن رقم الهاتف المستخدم في الجريمة لا يعود إليه، حيث تبين بالتحريات أنه يعود إلى زميل آخر له في العمل.

وقامت المحكمة بتبرئة زميل الفتاة العاملة، لتفتح محامية الفتاة بلاغًا ضد منتحل شخصيته تتهمه فيها باستغلال خدمة اتصالات للإساءة وإيذاء مشاعر موكلتها، مطالبة بمعاقبته وفق القانون.

وقالت المحامية، إن المتهم قام بانتحال شخصية زميله وأرسل رسائل هاتفية باسمه إلى هاتف زميلته في العمل.

وأقر المتهم في التحقيقات بإرساله رسائل نصية على هاتف زميلته المحمول، وذلك قبل 3 سنوات خلت، وكان يرغب آنذاك في التعرف عليها.

وأدانت المحكمة المتهم، وعاقبته بغرامه 50 ألف درهم عن الاتهام باستغلال خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر زميلته، إضافة إلى دفع رسوم القضية.