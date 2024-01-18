مجهول يطلق النار داخل مستشفى في العراق ثم ينتحر

أطلق شخص مجهول الهوية النار داخل مستشفى الإمامين في العاصمة العراقية بغداد مصيباً بالرصاص أحد أفراد الشرطة وشخص آخر.

وقالت وزارة الصحة في بيان حول الواقعة: "قام شخص مجهول بإطلاق النار ليلاً على شرطي وإصابه بجروح خطيرة وأصاب موظفاً آخر قبل أن يقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية".

وأضاف البيان أنه "على الفور تم البدء باجراء تحقيق حول ملابسات الحادث".

وأكدت وزارة الصحة في بيانها "استمرار المستشفى بتقديم خدماته الصحية المختلفة بشكل طبيعي".