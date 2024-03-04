بينهم الفلسطيني محمد بكري.. مهرجان مسقط السينمائي يكرم صناع السينما

انطلق "مهرجان مسقط السينمائي الدولي" في دورته الحادية عشرة، الأحد، في مقر "الجمعية العُمانية للسينما" في مرتفعات المطار تحت شعار "عُمان المتجددة".

ويكرم المهرجان عدداً من صناع ونجوم السينما من بينهم الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي والمخرج البحريني أحمد بن يعقوب المقلة والمخرج الفلسطيني محمد بكري.

ويعرض المهرجان الممتد حتى السابع من مارس /آذار 23 فيلماً طويلاً بين روائي ووثائقي من 11 دولة و34 فيلماً قصيراً.