بينهم الفلسطيني محمد بكري.. مهرجان مسقط السينمائي يكرم صناع السينما
انطلق "مهرجان مسقط السينمائي الدولي" في دورته الحادية عشرة، الأحد، في مقر "الجمعية العُمانية للسينما" في مرتفعات المطار تحت شعار "عُمان المتجددة".
ويكرم المهرجان عدداً من صناع ونجوم السينما من بينهم الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي والمخرج البحريني أحمد بن يعقوب المقلة والمخرج الفلسطيني محمد بكري.
ويعرض المهرجان الممتد حتى السابع من مارس /آذار 23 فيلماً طويلاً بين روائي ووثائقي من 11 دولة و34 فيلماً قصيراً.
وبجانب العروض السينمائية يقام (سوق المهرجان) وهو مساحة تجمع المهتمين بصناعة السينما من مؤسسات وشركات إنتاج ومنصات فنية بهدف إيجاد فرص للتعاون المحلي والدولي وتبادل الخبرات والتسويق للأعمال السينمائية المختلفة.
وقال عمار آل إبراهيم مدير المهرجان في الافتتاح: "نحن هنا اليوم لنعبر عن اهتمامنا بالفن والسينما، ولنستكشف الفرص المتاحة لاستثمار هذا الفن الذي يمتلك القدرة على تحقيق التغيير ونشر الوعي والتعبير عن الهوية الوطنية والعربية وتوظيفه بشكل جيد في المجتمع".
وأضاف: "سلطنة عُمان تتميز بتنوع مواقع التصوير الطبيعية والتاريخية، مما يجعلها وجهة مثالية لصناعة الأفلام، ومن خلال هذا المهرجان نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال السينما وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية العُمانية والعربية".