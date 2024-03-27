بعد انتقادات واسعة.. قرار قضائي مصري بشأن إعلان "دقوا الشماسي"

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بوقف عرض إعلان "دقوا الشماسي" بسبب بلاغ تقدمت به أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، اعتبرت فيه الإعلان "مسيئاً".

ودعمت أسرة الفنان الراحل بلاغها بتقديم نسخة من الأغنية الأصلية للفنان التي غناها في فيلم "أبي فوق الشجرة"، ونسخة من الإعلان المذكور.

وقال ياسر قنطوش محامي الأسرة أنه تقدم بدعوى ضد الشركة المنتجة للإعلان، للمطالبة بوقف عرضه لاستخدام أغنية خاصة بعبدالحليم حافظ وعرضها بأسلوب فيه تشويه وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي، وهو ما أثار غضب واستياء الورثة.

وكان الإعلان، الذي نفذته المغنية والممثلة المصرية ملك الحسيني، لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، وعرض خلال شهر رمضان، قد أثار موجة من الجدل والاستياء خلال الأيام الأخيرة وسط انتقادات واسعة.