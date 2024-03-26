ملامح وجهك مرتبطة بطعام والدتك أثناء الحمل

وفي حين أن المظهر الأساسي للوجه البشري يتم تحديده من خلال جينات الوالدين، إلا أن الأشقاء غالبًا ما يبدون مختلفين تمامًا، وحتى التوائم "المتطابقة" لا تكون متماثلة تمامًا.

وحيّرت هذه الاختلافات الدقيقة العلماء لفترة طويلة، لكنهم يعتقدون الآن أن النظام الغذائي للأم هو مسؤول جزئيًا عن ملامح الأطفال.

وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Communications، قال الباحثون: "لقد وجدنا أن تعديل مستوى البروتين في النظام الغذائي للأمهات ينظم نشاط mTORC1، ما يؤدي إلى تغييرات دقيقة، ولكن متميزة في الشكل القحفي الوجهي للأجنة".

وقالوا إن هذا يؤدي إلى "طيف" من ملامح الوجه المختلفة.