راحت ضحيتها عائلة كاملة.. جريمة مروعة تهزّ الشارع الإيراني

أقدم إيراني يبلغ من العمر 45 عامًا على قتل عائلته المكونة من 4 أشخاص، قبل أن ينتحر في مدينة شيراز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شمالي غرب إيران.

وقال قائد شرطة المدينة العقيد جهان آرا، لوسائل إعلام محلية: "قبل ساعة أطلق أب أسرة يبلغ من العمر 45 عامًا النار على زوجته البالغة من العمر 35 عامًا، وأطفاله (فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وطفل يبلغ من العمر 9 أعوام، وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا)، في أحد أحياء تبريز".

وأضاف أن "الجاني (الأب) مصاب باكتئاب حادّ واضطرابات نفسية، أقدم على قتل عائلته ثم انتحر، وبحسب أقارب من الدرجة الأولى، فإن والد الأسرة كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة".

وكشف تقرير إيراني في أبريل/نيسان 2023، أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن معدل الانتحار في إيران ارتفع بنسبة تزيد على 40% خلال العقد الماضي، من نحو 3500 حالة سنويًّا إلى أكثر من 5000 حالة سنويًّا.

ويعزو خبراء ومختصون في إيران أغلب حالات الانتحار لأسباب اجتماعية واقتصادية؛ جراء سوء الأوضاع المعيشية في البلاد، وتزايد معدلات البطالة والفقر.