الرئيس العراقي يؤجر منزله الفاره للسفارة الكويتية في بغداد

كشف بيان رسمي جديد، أن الرئيس العراقي، يؤجر منذ سنوات، منزله الفاره في العاصمة العراقية بغداد، إلى السفارة الكويتية، مقابل مبلغ غير معلن، فيما تقدر قيمة المنزل بأكثر من 4.5 مليون دولار.

وقال بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اشترى المنزل عام 2011 من مزاد أجرته وزارة المالية العراقية على ممتلكات عامة، مقابل أكثر من 5.5 مليار دينار عراقي (أكثر من 4.5 مليون دولار).

وصدر البيان للرد على اتهامات للرئيس بالاستيلاء على المنزل الذي يُعتقد أنه كان مملوكًا لزوجة عبد حمود التكريتي، المرافق الشهير للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، والذي أعدم عام 2012 ضمن سلسلة أحكام إعدام طالت مسؤولين عراقيين في ذلك الوقت.

ولم يوضح البيان إن كان لدى الرئيس ممتلكات عقارية أخرى في العاصمة العراقية، كما لم تعلق السفارة الكويتية في بغداد على الاتهامات التي طالت ملكية المنزل الذي تستأجره.