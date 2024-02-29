الرئيس العراقي يؤجر منزله الفاره للسفارة الكويتية في بغداد
كشف بيان رسمي جديد، أن الرئيس العراقي، يؤجر منذ سنوات، منزله الفاره في العاصمة العراقية بغداد، إلى السفارة الكويتية، مقابل مبلغ غير معلن، فيما تقدر قيمة المنزل بأكثر من 4.5 مليون دولار.
وقال بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد، اشترى المنزل عام 2011 من مزاد أجرته وزارة المالية العراقية على ممتلكات عامة، مقابل أكثر من 5.5 مليار دينار عراقي (أكثر من 4.5 مليون دولار).
وصدر البيان للرد على اتهامات للرئيس بالاستيلاء على المنزل الذي يُعتقد أنه كان مملوكًا لزوجة عبد حمود التكريتي، المرافق الشهير للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، والذي أعدم عام 2012 ضمن سلسلة أحكام إعدام طالت مسؤولين عراقيين في ذلك الوقت.
ولم يوضح البيان إن كان لدى الرئيس ممتلكات عقارية أخرى في العاصمة العراقية، كما لم تعلق السفارة الكويتية في بغداد على الاتهامات التي طالت ملكية المنزل الذي تستأجره.
وقال بيان الرئاسة العراقية، إن الرئيس العراقي الذي اشترى المنزل عام 2011، سدد 25 بالمئة من القيمة الكلية للعقار، بينما يدفع المبلغ المتبقي على شكل أقساط سنوية.
وأوضح أن المنزل كان مسجلًا باسم وزارة المالية عند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية، "ولم يكن مسجلًا باسم زوجة المجرم (عبد حميد حمود التكريتي)".
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية العراقية طلبت تأجير العقار، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق الأخرى في تلك الفترة، بينما تمت عملية الشراء والتأجير قبل تسلم الرئيس منصبه بسنوات طويلة.
وكان مدير مكتب رئيس الجمهورية في العراق، حازم النعيمي، قد قال في مقابلة تلفزيونية في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يتبع نظاما صارما لضبط النفقات في القصر الجمهوري، ويدقق بنفسه نفقات القصر النثرية؛ بهدف ضبط أي هدر في ميزانية القصر، الذي يصفه بالأقل إنفاقاً مقارنةً مع وزارات الحكومة ومسؤوليها.
ولدى رئاسة الجمهورية في العراق صلاحيات تنفيذية وتشريعية محدودة في النظام السياسي؛ إذ تتمتع رئاسة الوزراء (الحكومة)، ومجلس النواب، بصلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة.