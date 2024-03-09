مصر.. غرامة مالية ضد شيرين عبد الوهاب إثر اتهامها بـ"السب والقذف"

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب خمسة آلاف جنيه (100 دولار أمريكي)، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، إثر إدانتها بـ"السب والقذف" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مواطنها المنتج محمد الشاعر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة الشاعر، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني للفيديوهات التي قدمها المنتج في بلاغه، إذ أثبتت بالفعل تلك المقاطع تعدي الفنانة عليه بالسب والقذف.