لماذا سمحت "إكس" بنشر المحتوى الإباحي؟

كشفت شركة "إكس" أنها سمحت رسمياً بنشر المحتوى الجنسي أو الإباحي عبر منصتها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن "المحتوى الإباحي كان ينشر سابقاً على "تويتر"، لكن وفق الضوابط الجديدة سيتم وضع عبارة محتوى للبالغين للتحذير من أي مشاهد غير مرغوبة".

كما أكدت المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك أن المستخدمين المسجلين دون 18 عاما لن يتمكنوا من المشاهدة، كما يمكن تعديل الإعدادات لمنع هذا المحتوى من الظهور.