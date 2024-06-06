لماذا سمحت "إكس" بنشر المحتوى الإباحي؟
كشفت شركة "إكس" أنها سمحت رسمياً بنشر المحتوى الجنسي أو الإباحي عبر منصتها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن "المحتوى الإباحي كان ينشر سابقاً على "تويتر"، لكن وفق الضوابط الجديدة سيتم وضع عبارة محتوى للبالغين للتحذير من أي مشاهد غير مرغوبة".
كما أكدت المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك أن المستخدمين المسجلين دون 18 عاما لن يتمكنوا من المشاهدة، كما يمكن تعديل الإعدادات لمنع هذا المحتوى من الظهور.
وكشف حساب الأمان التابع للشركة، أنه سيتم إجراء تحديثات للصفحات المساعدة، وجعل القواعد "أكثر وضوحا".
ونقلت "واشنطن بوست" عن المسؤول في شركة "Four Corners Public Affairs" نو ويكسلر، قوله إن "معظم المنصات تفضل الحفاظ على إرشادات غامضة حول محتوى البالغين أو تجنب الموضوع تماماً، لذا يحسب هذا التوضيح الذي أصدرته إكس لصالحها وليس عليها أو ضدها".
وطالب ويكسلر المنصة بزيادة بعض الضوابط ضد المحتوى غير القانوني مثل "مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإباحية غير المرغوبة".
وبحسب السياسة المنشورة للمنصة على موقعها فإنها تسمح بنشر المواد الإباحية ومواد البالغين التي أنتجت بالتوافق، شرط وضع تنبيه على الفيديو.