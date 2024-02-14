أستراليا.. رياح عاتية وحرائق غابات والسكان بلا كهرباء (صور)

أشعلت الرياح العاتية في ولاية فيكتوريا جنوبي شرقي أستراليا حرائق في الغابات، وأصيب 5 رجال إطفاء، وأدت إلى قطع الكهرباء عن آلاف السكان في نصف مليون مبنى.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن الطقس العاصف أدى إلى تدمير خطوط نقل الكهرباء وإشعال الحرائق، ويعتبر أحد أكبر الانقطاعات في تاريخ فيكتوريا.

وأسقطت الرياح القوية، منذ أمس الثلاثاء، خطوط نقل الكهرباء وعطلت المولدات في محطة "لوي يانج إيه" للكهرباء التابعة لشركة "إيه.جي.إل".

وقالت جاسينتا آلان رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا للصحفيين إن نحو 220 ألف منزل أو شركة مازالت دون كهرباء حتى صباح اليوم الأربعاء.

وقالت شركة إيه.جي.إل، إن وحدتين في محطة الكهرباء عادتا إلى العمل بينما يمكن عودة الوحدتين المتبقيتين للعمل خلال 24 ساعة، وأفادت شركة الكهرباء أن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعادة التيار لجميع العملاء المتأثرين.