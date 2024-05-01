عرض عسكري مهيب احتفاء بتأهيل سعوديات للعمل في مكافحة المخدرات (فيديو)

شهدت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إقامة عرض عسكري مهيب احتفاء بتأهيل دفعة من المجندات السعوديات للعمل في قطاع مكافحة المخدرات.

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية عن إقامة دورة أعمال مكافحة المخدرات التأسيسية للعنصر النسائي.

وأظهر مقطع فيديو مجندات سعوديات بالزي العسكري الكامل ينفذن بعض الحركات العسكرية قبل استعراضهن بالسلاح ومن ثم الحصول على معلومات حول الطب الميداني والتعامل مع الأسلحة.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشرته إدارة مكافحة المخدرات عبر حسابها بمنصة "إكس" بتفاعل واسع وحقق عشرات الآلاف من المشاهدات.

وعبر طيف واسع من المعلقين السعوديين عن فخرهم واعتزازهم بدمج العنصر النسائي في القطاعات المختلفة بوزارة الداخلية تمكيناً للمرأة ودورها الريادي في المجتمع.

وقال دكتور علم النفس السعودي أحمد علي الحميضي في منشور تفاعلي على المقطع: "الله ينصركم يارب ويارب تفوق بناتنا فخور بوطني المملكة العربية السعودية".