فيديو صادم يوثق انتحارا جماعيا لعائلة من 4 أفراد
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين، في إندونيسيا.
وبحسب الفيديو المتداول الذي أثار جدلا واسعا، وثّقت كاميرا مراقبة صعود عائلة مكونة من 4 أفراد على سطح بناية مكونة من 21 طابقا، ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.
من جانبه، قال رئيس الشرطة إنهم يحققون في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي"؛ لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم، إذ لفظ الأربعة أنفاسهم في الحال بعد قفزهم من الطابق 21 في منطقة بينجارينجان، شمالي جاكرتا.
وكشفت وسائل إعلام إندونيسية عن هوية القتلى، وهم: الأب عمره 50 عاما، وزوجته 52 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 15 عامًا، وابنهما 13 عامًا.