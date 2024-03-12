فيديو صادم يوثق انتحارا جماعيا لعائلة من 4 أفراد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين، في إندونيسيا.

وبحسب الفيديو المتداول الذي أثار جدلا واسعا، وثّقت كاميرا مراقبة صعود عائلة مكونة من 4 أفراد على سطح بناية مكونة من 21 طابقا، ثم قفزوا جميعاً من أعلى البناية.