كيم كارداشيان باكية: لم أعد أستطيع السيطرة على أبنائي
تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بصراحة عن الصعوبات التي تواجهها في تربية أطفالها الأربعة، إذ اعترفت في الحلقة الأخيرة من برنامجها بأنها اضطرت لحبس نفسها في الحمام هربًا من الفوضى، التي يسببونها في المنزل.
وقالت كيم إنها "سهلة في التعامل مع أولادها"، وتتمنى أن تكون أما "صارمة" مثل شقيقتها كلوي، كاشفةً تفاصيل حول حياتها المنزلية الفوضوية.
وخلال الحلقة اتصلت "كيم" بأحد أصدقائها، واشتكت له عن أطفالها وهي تبكي: "أنا متعبة بالفعل، هل يمكنني التنفيس لثانية واحدة؟ لقد كان أسبوعًا مثيرًا للقلق، شعرت وكأنني لا أستطيع التحمل نهائيًّا. كل شيء في هذا المنزل أصبح فوضويًّا. يا إلهي، ما أردت قوله هو أنني كنت مختبئة في الحمام، هذا أكبر كابوس بالنسبة لي".
وأضافت كيم في اعترافها: "في بعض الأحيان يصبح الأمر صعبًا بعض الشيء. أريد أن أكون أكثر صرامة مثل شقيقتي كلوي، لكنني لا أعرف لماذا أجد صعوبة في قول "لا". أعتقد أنني أيضًا لا أريد التعامل مع الأنين والدموع عندما لا أحقق ما يريدون".
وتابعت: "أنا منفتحة على أي شيء في هذه المرحلة؛ لأنني لا أستطيع العيش بهذه الطريقة، وكأن صبري بدأ ينفد، لكنهم يعرفون متى يخدعونني، فيبدؤون بالبكاء؛ لذا أقول: "توقفوا، توقفوا، بالتأكيد، خذوا جهاز الآي باد، فقط توقفوا عن البكاء، مع أنني أعلم أن عليّ القول "لا"، ويشتعل غضبهم أمام الجميع".
وأنهت كيم حديثها قائلة: "إدارة أربعة أطفال أمر صعب، خاصةً أن جميعهم يريدون أشياء مختلفة؛ لذا أخبرهم: هل تريدون مني أن أقطع نفسي إلى نصفين أو إلى أربع، فيجيبونني: لا، لا تفعلي ذلك أبدًا"، لأتابع: حسنًا، هذا هو الخيار الوحيد إذا كنتم تريدونني جميعًا في الوقت نفسه. علينا أن نهدأ".
يذكر أن كيم كارداشيان قد انفصلت رسميا عن زوجها ووالد أطفالها الأربعة مغني الراب الشهير كانييه ويست في 2022، ومنذ ذلك الوقت عانت من مضايقاته واستفزازاته العلنية لها.