كيم كارداشيان باكية: لم أعد أستطيع السيطرة على أبنائي

تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بصراحة عن الصعوبات التي تواجهها في تربية أطفالها الأربعة، إذ اعترفت في الحلقة الأخيرة من برنامجها بأنها اضطرت لحبس نفسها في الحمام هربًا من الفوضى، التي يسببونها في المنزل.

وقالت كيم إنها "سهلة في التعامل مع أولادها"، وتتمنى أن تكون أما "صارمة" مثل شقيقتها كلوي، كاشفةً تفاصيل حول حياتها المنزلية الفوضوية.

وخلال الحلقة اتصلت "كيم" بأحد أصدقائها، واشتكت له عن أطفالها وهي تبكي: "أنا متعبة بالفعل، هل يمكنني التنفيس لثانية واحدة؟ لقد كان أسبوعًا مثيرًا للقلق، شعرت وكأنني لا أستطيع التحمل نهائيًّا. كل شيء في هذا المنزل أصبح فوضويًّا. يا إلهي، ما أردت قوله هو أنني كنت مختبئة في الحمام، هذا أكبر كابوس بالنسبة لي".