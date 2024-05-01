اتهمها بالزنا.. شيخ أزهري يضع شرطا للاعتذار من ميار الببلاوي

بعد أن قدمت بلاغا للنائب العام لاتهامها بالزنا، خرج الشيخ الأزهري محمد أبو بكر عبر بث مباشر في "فيسبوك" مؤكدا أنه لم يُسئ لميار الببلاوي، ولم يتحدث في عرضها.

وقال الداعية المصري إنه لم يتعرض لميار الببلاوي بسب أو بقذف أو بتشهير، لكنه وصف فعلها، ولم يتحدث عن شخصها.

وأكد الشيخ أنه بيّن حكما شرعيا يحاسبه عليه الله، مشددا على أنه لن يعتذر من الفنانة إلا في حال حكم القضاء ببراءته.

وأشار الشيخ إلى أن اعتذاره سيأتي من باب "جبر الخواطر" وليس لأنه خائف من القضاء، خصوصا وأنه مقتنع بكلامه.

يذكر أن ميار الببلاوي قالت في أحد البرامج التلفزيوينة إنها انفصلت وعادت لزوجها أكثر من 11 مرة، ما جعل الشيخ الأزهري يوجه لها اتهاما بالزنا، مشيرا إلى أن رجوعهما باطل في الإسلام.

وقالت ميار، إن العديد من أفراد عائلتها قاطعوها بسبب ما قيل عنها، خصوصا ابنها الكبير الذي توقف عن التواصل معها.