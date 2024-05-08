بعد مقاطعتها له.. تصريحات "متضاربة" لشقيق ياسمين عبد العزيز

أثار شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلاً بشأن احتمال عودتها لطليقها الفنان أحمد العوضي من خلال منشور عبر صفحته على موقع "فسيبوك"، أكد فيه العودة بكلمة "حصل"، ردًا على استفسار متابعة إن كان "الثنائي ياسمين والعوضي سيعودان لبعضهما البعض. لكن ما هي إلا لحظات حتى تراجع سريعًا وعدّل الكلمة إلى "هيحصل"، في إشارة إلى أنه لم يحدث شيء حتى الآن، وأن الأمر كله توقعات بشأن المستقبل.

وكان المنشور الذي أورده وائل عبد العزيز عبر حسابه على "فيسبوك": "إللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلي وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها، والكل هيتراضوا، ربنا يصلح حالنا وحالكم". وأرفق المنشور بعدد من الصور التي تجمعه مع ياسمين في مناسبات مختلفة منها صورة وهما طفلان.