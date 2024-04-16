مشاهد مهيبة للحظة وصول العاصفة إلى دبي (فيديو)

وأظهرت المقاطع، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، الغيوم والسحب التي كانت من نوع "سوبر سيل" التي غطت الإمارة قبل أن تنهمر الأمطار الغزيرة.