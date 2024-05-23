أحمد الفيشاوي يظهر بحالة غير طبيعية في عرض "بنقدر ظروفك" (فيديو)

صدم الممثل أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه في أحدث ظهور له، خلال عرض فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يشارك في بطولته، حيث بدا في حالة غير طبيعية.

وظهر الفيشاوي الصغير، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في مقطع مصور، بحالة عدم اتزان واضحة، وكان يترنح وغير قادر على التكلم بوعي كامل.

وحاول بعض الأشخاص من المحيطين بالممثل الشاب، إبعاده عن المنطقة التي كان يتواجد فيها، نظراً لحالة عدم الإدراك التي كانت تعتريه، وفق ما ظهر في المقطع.