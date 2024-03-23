تشبه الشياطين.. صور واقعية تجسد شكل الوجه بالنسبة لمرضى عمى الوجوه (صور)

كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "نيوزويك" عن تمثيلات واقعية لتشوهات الوجه التي يراها أولئك الذين يعانون مع هذه الحالة المرضية، حيث يرى الأفراد المصابون بحالة نادرة، وهي عمى الوجوه (PMO)، الوجوه البشرية على أنها كيانات بشعة تشبه الشياطين.

وقدمت الدراسة مجموعة من التجارب البصرية لمرضى عمى الوجوه، وباستخدام نهج فريد من نوعه، تعاون الباحثون بشكل وثيق مع مريض يبلغ من العمر 58 عامًا يظهر حالة مميزة من عمى الوجوه، وعلى عكس الحالات التقليدية، حيث تستمر تشوهات الوجه عبر جميع الوسائط، تظهر حالة هذا المريض حصريًا عند مراقبة الوجوه في الحياة الواقعية؛ ما يحفظ الوجوه التي يراها عبر الوسائط الرقمية من التشويه.

وأوضح أنطونيو ميلو، طالب الدكتوراه من قسم العلوم النفسية والدماغية في كلية دارتموث البريطانية، أن "الدراسات السابقة واجهت تحديات في التصور الدقيق للتشوهات التي يراها مرضى عمى الوجوه بسبب التشوهات المتأصلة في جميع أنواع التصورات والوسائط، لكن هذه المنهجية سمحت بتصوير المريض في الوقت الحقيقي لتشوهات الوجه بدقة غير مسبوقة.

وعلى الرغم من الاستفسارات المستمرة، فإن مسببات عمى الوجوه لا تزال غامضة، مع التخمينات التي تشير إلى انحرافات في مناطق الدماغ مثل منطقة الوجه المغزلي أو التلم الصدغي العلوي، أو الروابط المحتملة لمظاهر الصرع، في حين إن عمى الوجوه يؤثر على عدد قليل من السكان، مع وجود 75 حالة موثقة حتى الآن.

وتظهر شدة ومدة مظاهر عمى الوجوه عدم تجانس كبير بين الأفراد؛ إذ تؤكد الاختلافات في ملامح الوجه المتضررة وشدة التشوهات على الطبيعة المعقدة لهذه الحالة.