ما حقيقة فيديو "توليد السحب" في السعودية لتخفيف الحر عن الحجاج؟

فبعد التفتيش عن مشاهد ثابتة منه، يظهر أنه منشور في عام 2021، ما ينفي أن يكون حديثا مثلما ادّعت المنشورات المتداولة.

ونُشر الفيديو في التاسع من يونيو/ حزيران من ذاك العام على حساب رئيس دولة السلفادور، نجيب بوكيلة، على موقع "إكس"، ونشرته أيضا الصفحة الرسمية للرئاسة على حسابها في فيسبوك أيضا.

وجاء في التعليق المصاحب للفيديو على حساب الرئيس: "أبلغنا مهندسونا أنهم حفروا بئرا جديدة ستزودنا بنحو 95 مليون واط من الطاقة النظيفة".

وأضاف: "ما ترونه في هذا الفيديو هو بخار ماء نقي"، وتابع: "سنبدأ ببناء قاعدة لتعدين عملة البيتكوين حول البئر".

وبعد أشهر، وتحديدا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس السلفادور عن رغبته في بناء "بتكوين سيتي" (مدينة العملة الرقمية "بتكوين")، التي ستعمل بالطاقة البركانية، وستمول بسندات العملة المشفرة.

وتستخدم السلفادور العملة المشفرة "بتكوين" عملة رسمية منذ 7 سبتمبر/ أيلول، كما الدولار الأمريكي، وهو قرار أثار انتقادات خارجية واحتجاجات داخلية.

وتحصل عملية "تعدين" العملات المشفرة من خلال حلّ حواسيب معادلات رياضية معقدة، التي يتطلب تشغيلها كمية طاقة كهربائية كبيرة.

ويزوّد معمل طاقة حرارية جوفية يغذيه بركان تيكابا في السلفادور جزءا من هذه الطاقة.