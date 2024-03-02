ريش ولحم وبيض.. تعرف على "عاصمة النعام" في جنوب أفريقيا (صور)

وتنتشر مزارع تربية النعام على الطريق المؤدية إلى مزرعته، فبلدة "ليتل كارو" الواقعة بين سلسلتين جبليتين على طول الساحل الجنوبي للبلاد، تشكل "عاصمة النعام في العالم".

ومن منفضة الغبار البسيطة إلى الملابس الفاخرة، تصنّع جنوب أفريقيا 70% من المنتجات التي يُستخدم فيها ريش النعام في العالم، وتحديداً في هذه المنطقة ذات المناخ الجاف المثالي.

ويُرصد وجود كبير لهذا الطائر العملاق في كل شوارع أوتشورن. فلحوم الحيوان الحمراء الطرية تظهر في كل قوائم الأطباق، فيما تُعرض في واجهات المتاجر حقائب من جلد النعام.