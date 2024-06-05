صدور عقوبة المتهمين بمحاولة قتل البلوغر المصرية سارة محمد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 6 متهمين بمحاولة قتل البلوغر المصرية سارة محمد محمود.

وعاقبت المحكمة كذلك المتهم بتزويد المتهمين بالسلاح بالحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها، و50 ألف للمجني عليه خطيبها.

وكانت سارة قد تعرضت لحادث مأساوي فقدت على إثره بصرها، فيما أصيب خطيبها بجروح سطحية.

وتعرضت البلوغر المصرية وخطيبها لإطلاق نار من مجهولين خلال سيرهما بسيارتهما على طريق الإسكندرية الصحراوي.