صُنع في الكويت.. مسرحية راقصة تثير الجدل قبيل عرضها (فيديو)
تثير مسرحية "صُنع في الكويت" المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل، جدلاً واسعاً بعد انقسام الجمهور حولها، حيث يتضمن العرض الذي تقدمه شجون الهاجري ونجوم آخرين فقرات رقص.
وقوبلت مقاطع فيديو لبروفات المسرحية، بتعليقات سلبية كثيرة أبدى أصحابها عدم إعجابهم بالمسرحية حتى قبل عرضها الرسمي، معتمدين على مشاهد الرقص المتكررة التي يؤديها فريق المسرحية.
وعلى عكس الإعلان الرسمي للمسرحية، والذي قوبل بإعجاب كبير عند نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الانتقادات حاضرة بقوة في البروفات، رغم أن المشاركين بالإعلان هم ذاتهم أبطال المسرحية.
وإلى جانب شجون الهاجري، يشارك في المسرحية أيضاً عبدالله بوشهري، وعلي كاكولي، وآلاء الهندي، وليالي دهراب، وإيمان الحسيني، وعبدالله عبدالرضا، وحسن عبدال، وروان العلي، وجمال الصالح، وعلي المهيني، ومحمد المنصوري.
ويقول منتقدو البروفات إنها لا توافق طبيعة شهر رمضان، حيث يعتبر البعض الرقص والغناء مسيئاً، بينما يرى فريق آخر أن الرقصات لا تعبر عن الكويت التي تملك تراثها الخاص وفنونها، وذهب فريق ثالث لاعتبار العرض الراقص لا يناسب الكبار، ويبدو مسليًّا للأطفال.
لكن للمسرحية معجبوها الكثر أيضاً، حتى من قبل عرضها، ولا سيما بعد نشر إعلانها الغنائي الذي كتبت الإعلامية سُعادْ المطوّع في تعليقها عليه: "معجبة جداً جداً في إعلان مسرحية #صنع في الكويت، اي نعم : وكل شيءٍ يصنع بالكويت يُقتبس مانسولف احنا وايد بلا بلا، شكراً على هذا الإعلان الجميل أجمل شي".
والمسرحية من تأليف جاسم الجلاهمة، وإخراج شملان النصار، وتضم عدة أغانٍ راقصة كانت السبب وراء الجدل الذي تسببت به المسرحية قبل عرضها.