صُنع في الكويت.. مسرحية راقصة تثير الجدل قبيل عرضها (فيديو)

وإلى جانب شجون الهاجري، يشارك في المسرحية أيضاً عبدالله بوشهري، وعلي كاكولي، وآلاء الهندي، وليالي دهراب، وإيمان الحسيني، وعبدالله عبدالرضا، وحسن عبدال، وروان العلي، وجمال الصالح، وعلي المهيني، ومحمد المنصوري.

ويقول منتقدو البروفات إنها لا توافق طبيعة شهر رمضان، حيث يعتبر البعض الرقص والغناء مسيئاً، بينما يرى فريق آخر أن الرقصات لا تعبر عن الكويت التي تملك تراثها الخاص وفنونها، وذهب فريق ثالث لاعتبار العرض الراقص لا يناسب الكبار، ويبدو مسليًّا للأطفال.

لكن للمسرحية معجبوها الكثر أيضاً، حتى من قبل عرضها، ولا سيما بعد نشر إعلانها الغنائي الذي كتبت الإعلامية سُعادْ المطوّع في تعليقها عليه: "معجبة جداً جداً في إعلان مسرحية #صنع في الكويت، اي نعم : وكل شيءٍ يصنع بالكويت يُقتبس مانسولف احنا وايد بلا بلا، شكراً على هذا الإعلان الجميل أجمل شي".