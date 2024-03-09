تسجيل رقم قياسي جديد في مسابقة "حمل الزوجات" (صور)

تحدى المئات من الكمبوديين الحرارة الاستوائية اللزجة ليحققوا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بالنسبة لأكبر عدد من الأشخاص الذين يقومون "بحمل الزوجات" في الوقت نفسه.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قام 245 رجلاً برفع شركائهم - الزوجات أو الصديقات أو الأخوات أو الأمهات - بوضع ذراع واحدة تحت الساقين والأخرى خلف الظهر، وظلوا في هذا الوضع مدة دقيقة لتسجيل العلامة، بشهادة ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.