هكذا تعرف ولي العهد الأردني على خطيبته رجوة آل سيف

وبين أن موعد زفافه على رجوة آل سيف اقترب. وأكد الأمير الحسين بحضور خطيبته أنه ورجوة يشعران بالراحة والانبساط.

واحتفل الأمير الأردني بعيد ميلاد خطيبته أمس وكتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية عبر حسابه في"إنستغرام": "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة.. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

ومن المقرر أن يتم زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني في الأول من حزيران/يونيو العام الجاري.