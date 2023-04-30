هكذا تعرف ولي العهد الأردني على خطيبته رجوة آل سيف
كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني تفاصيل التعرف على خطيبته رجوة آل سيف، قائلا إنه "تعرف عليها عن طريق إحدى زميلاته من المدرسة".
وأضاف ردا على سؤال أحد المشاركين في منتدى "تواصل"، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت: "كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة".
وبين أن موعد زفافه على رجوة آل سيف اقترب. وأكد الأمير الحسين بحضور خطيبته أنه ورجوة يشعران بالراحة والانبساط.
واحتفل الأمير الأردني بعيد ميلاد خطيبته أمس وكتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية عبر حسابه في"إنستغرام": "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة.. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".
ومن المقرر أن يتم زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني في الأول من حزيران/يونيو العام الجاري.