منها أكاديمية الفنون وسينما.. حريق "استديو الأهرام" يلتهم عشرات المباني
أفادت مصادر مصرية بأن حريق "استديو الأهرام" الهائل الذي اندلع في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، تسبب في دمار كبير لعشرات المباني المحيطة بالاستديو.
وذكرت المصادر أن من بين المباني التي أتى عليها الحريق وتسبب في دمارها أكاديمية الفنون وسينما رادوبيس، إضافة إلى عشرات مواقع التصوير الخاصة بالمسلسلات والإعلانات.
وقالت مصادر رسمية إن إدارة الحماية المدنية قامت بإخلاء العقارات والمباني المجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.
ولفتت معلومات أولية تداولتها وسائل إعلام مصرية إلى أن الخسائر المبدئية المقدرة الناجمة عن الحريق تقدر بالملايين.