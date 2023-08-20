الأردن.. مشهد جديد ضمن مسلسل الانتحار على جسر عبدون

أقدمت فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الأحد، لتفارق الحياة على الفور، وفق شهود عيان.

وأفاد مصدر أمني بالعثور على جثة الفتاة أسفل جسر عبدون، عصر اليوم، وتم نقلها إلى مستشفى "البشير" في عمّان، وتحويلها إلى الطب الشرعي لتبيان سبب الوفاة.

وباشرت السلطات المختصة الإجراءات الخاصة بالتحقيقات الأمنية لمعرفة سبب الانتحار، بحسب قناة "رؤية".

وشهد الجسر الذي يُعد مَعلمًا من معالم العاصمة الأردنية، في أوقات سابقة، عددًا من حالات ومحاولات الانتحار، حتى أصبح مثار أحاديث في الأوساط الأردنية.