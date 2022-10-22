بريطانيا.. بيع لوحات رسمها الملك تشارلز في المزاد العلني

بيعت عدد من اللوحات التي رسمها الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا في مزاد علني الأسبوع الجاري، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تعرض لوحات عاهل بريطاني في مزاد.

وشملت أعمال الملك تشارلز لوحة لقلعة "بالمورال" الملكية في اسكتلندا حيث توفيت والدته الملكة اليزابيث الثانية بعمر 96 عاما الشهر الماضي.

وأشارت صحيفة "مترو" البريطانية السبت إلى أن المزاد أقيم أول أمس الخميس، وأن تلك اللوحة بيعت بحوالي 5738 جنيها إسترلينيا (6480 دولارا) وهو سعر يزيد بنحو 10 مرات على سعر لوحات الملك التي بيعت في الماضي عندما كان ولي عهد بريطانيا.

وأقيم المزاد الفريد في قاعة "بونهامس" الاسكتلندية التي عبرت عن دهشتها من مستوى الاهتمام بلوحة قلعة "بالمورال" خلال المزاد الذي جذب عددا كبيرا من المزايدين.

وأوضح مدير قاعة المزادات هاميش ويلسون أنه عادة ما كانت تباع لوحات تشارلز في الماضي مقابل ما بين 400 و 800 جنيه (450-900 دولار) مضيفا: "هذه اللوحة الساحرة جمعت بين شغف الملك بالرسم وعاطفته العميقة لاسكتلندا.. لقد اكتسبت صدى وجاذبية خاصة، بالطبع، بسبب الأحداث الأخيرة، ولست مندهشًا من تحقيقها هذا السعر."

وذكرت الصحيفة أن اللوحة موقعة باسم "تشارلز 2001" بالقلم الرصاص وتأتي مع شهادة أصالة، لافتة إلى أنه كتب على تلك الشهادة: "كموضوع للرسم، فإن اللوحة تطرح العديد من التحديات الفنية، ليس أقلها تعقيد تصميم القلعة وتعدد الأبراج وكثرة الزخارف".

وأشارت إلى أن اللوحة تكشف عن افتتان الملك تشارلز بالقلعة والبيئة المحيطة بها، مضيفة: "إنه يصور أفق هذا المبنى الرائع بإيقاع الأشجار والجبال وراءه والتباين الواضح بين ما يصنعه الإنسان والإثارة الرائعة في الطبيعة".

وتولى الملك تشارلز البالغ من العمر 73 عامًا العرش بعد وفاة والدته اليزابيث التي تعتبر الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني.

وسيقام حفل التنصيب الرسمي للملك وزوجته كاميلا في 6 أيار (مايو) المقبل، ومن المتوقع حضور أكثر من 2000 شخص الاحتفال في لندن، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون كبار ودبلوماسيون وعدد من الشخصيات والفنانيين وغيرهم.