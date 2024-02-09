المستشار الألماني يلتقي شبيهه في واشنطن (صورة)
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارته إلى واشنطن مع "شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز، حيث نشر صورة "سيلفي" معه عبر حسابه على تطبيق "إكس".
وعلق المستشار الألماني على الصورة قائلا: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد"، فيما نشر كونز الصورة ذاتها على تطبيق "إكس".
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس سافر، يوم الخميس إلى واشنطن، حيث التقى بأعضاء مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس جو بايدن.
ووفق مصدر، فإن شولتس سيبحث مع بايدن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تطوير وأمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى أزمة الشرق الأوسط.