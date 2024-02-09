المستشار الألماني يلتقي شبيهه في واشنطن (صورة)

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارته إلى واشنطن مع "شبيهه" السيناتور الديمقراطي كريس كونز، حيث نشر صورة "سيلفي" معه عبر حسابه على تطبيق "إكس".

وعلق المستشار الألماني على الصورة قائلا: "من الجميل أن أرى شبيهي من جديد"، فيما نشر كونز الصورة ذاتها على تطبيق "إكس".