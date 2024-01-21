بعد أنباء مرضه.. نجل عادل إمام يكشف حالة "الزعيم" الصحية

وأضاف رامي إمام خلال لقاء مع الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة البنفسجية لحفل"joy awards" المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية: "دائما ما نسأل عن صحة الوالد نظرا لكثرة الشائعات التي تثار حول ذلك، وأؤكد أن الوالد بصحة جيدة ويستمتع بحياته وسط أحفاده".

وكان الإعلامي المصري محمد الباز، قد أعلن عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، موضحًا أن المرض جعله يبتعد عن الفن والظهور الإعلامي.