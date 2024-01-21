بعد أنباء مرضه.. نجل عادل إمام يكشف حالة "الزعيم" الصحية
كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان عادل إمام المُلقب بـ"الزعيم"، بعد تداول أنباء حول تدهور حالته الصحية وإصابته بـ"الزهايمر"، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا صحة لما يثار.
وأضاف رامي إمام خلال لقاء مع الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة البنفسجية لحفل"joy awards" المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية: "دائما ما نسأل عن صحة الوالد نظرا لكثرة الشائعات التي تثار حول ذلك، وأؤكد أن الوالد بصحة جيدة ويستمتع بحياته وسط أحفاده".
وكان الإعلامي المصري محمد الباز، قد أعلن عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، موضحًا أن المرض جعله يبتعد عن الفن والظهور الإعلامي.
وسببت تصريحات الباز، غضبا كبيرا لأسرة "الزعيم"، والذين سارعوا لنفي الخبر مؤكدين أنه بحالة جيدة، وأنه سيقدم فيلمًا سينمائيًّا بمشاركة نجله محمد إمام.
وقال الإعلامي الباز، إن أسرة الفنان تفرض عليه نوعا من "الإقامة الجبرية" بعزله عن الحياة الفنية والإعلامية.
من جانبه، أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بالنجاح الذي حققه فيلمه الأخير "أبو نسب" خاصة وأنه من إخراج شقيقه رامي إمام، وبمشاركة الفنانة ياسمين صبري، فضلا عن مشاركة الفنان ماجد الكدواني، الذي يرى أنه أعطى ثقلا للفيلم.