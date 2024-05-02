نيرة أشرف جديدة.. طالب يعتدي على زميلته بسكين في مصر‎

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على طالب لمحاولته قتل زميلته الطالبة بكلية الطب، بعد اعتدائه عليها بسكين لرفضها الارتباط به، في تكرار لواقعة الطالبة نيرة أشرف التي قُتلت العام الماضي على يد محمد عادل للسبب ذاته.

وتبدأ الأحداث بتلقي قوات الأمن بلاغًا من المستشفى الجامعي بمحافظة الشرقية، يفيد باستقبال فتاة مصابة بجرح قطعي باليد بعد محاولة اعتداء عليها، لتنتقل قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة الأولية تبيَّن أن الفتاة طالبة بكلية الطب بجامعة الشرقية، مصابة بجرح قطعي باليد.

وبسؤال المجني عليها، أكدت أنّ زميلها يطاردها منذ فترة في محاولة للارتباط بها، إلا أنها دائمًا ما كانت ترفض هذا الارتباط، إلى أن جاء يوم الواقعة، وهددها إن لم توافق على الارتباط به سيقتلها، لكنها أصرت على الرفض، فأخرج سكينًا من ملابسه وحاول قتلها، لكنها دافعت عن جسدها بيدها، ما جعلها تصاب بجرح في يدها.

وكشفت تحريات المباحث صدق أقوال المجني عليها، وقامت بضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وقدمته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة تجديد الحبس في الموعد المحدد.

يذكر أن مصر شهدت العديد من الحوادث المشابهة خلال العامين الماضيين، أبرزها حادث قتل الطالبة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها لرفضها الارتباط به، تلك القضية التي شغلت الرأي العام لشهور طويلة، وانتهت بالحكم بالإعدام على القاتل.