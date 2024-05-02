تتضمن خيارات جديدة.. السعودية تعدل آلية القبول في الجامعات الحكومية

قررت المملكة العربية السعودية تعديل آلية قبول الطلاب في الجامعات الحكومية بحيث يتاح لخريجي الثانوية العامة التقدم لأي جامعة حتى وإن كانت تقع خارج منطقة إقامتهم.

وقال مجلس شؤون الجامعات إن القرار يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة.

وأضاف المجلس أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع الجامعات، يسري من العام الدراسي المقبل، موضحا أن القرار يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كل الجامعات الحكومية حول المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في انتقال كثير من الطلاب للدراسة في جامعات تقع بمناطق بعيدة عن أماكن سكنهم.

ويبلغ عدد الجامعة الحكومية في السعودية، 29 جامعة، موزعة على 13 منطقة إدارية، بجانب 40 جامعة وكلية خاصة.