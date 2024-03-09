كولومبيا.. جرائم قتل النساء بلغت أرقاما مقلقة خلال 2023
كشف تقرير نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، عن أرقام مثيرة للقلق تظهر تزايد جرائم الاعتداء على النساء في كولومبيا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 500 جريمة قتل للنساء خلال العام 2023 وحده.
وبحسب التقرير الذي صدر عن مكتب المدعي العام الكولومبي، تأثرت 64 ألف امرأة بالعنف المنزلي، في العام 2023، منهن حوالي 49 ألف سيدة تعرضن لاعتداءات على وجه التحديد بسبب جنسهن. مما يمثل 77% من حالات العنف التي يكون الدافع الوحيد لها هو كونها امرأة.
وفي مواجهة هذا الوضع الخطير، أطلق مكتب المدعي العام مركز "بروموجيريس للرعاية" "CAP"، مبادرة تهدف إلى مكافحة العنف الجنسي، وتقديم الدعم للضحايا.
ويسعى المركز إلى تقديم المساعدة والتوجيه للنساء المتضررات، وتسهيل الوصول إلى الرعاية، وطرق العدالة، في بلد لا تزال فيه العوائق أمام الضحايا كبيرة.
وأضاف التقرير، أنه على الرغم من الجهود المبذولة، تسلط منظمات مثل "العدالة للجميع" الضوء على أن التوقعات لا تزال قاتمة، حيث تم تسجيل 43 حالة قتل للنساء في الأشهر الأولى من عام 2024.
ولفت التقرير إلى ظهور أشكال جديدة من العنف والعنف الإلكتروني ضد المرأة، مثل التنمر الإلكتروني، والابتزاز الجنسي، والتي تعكس أنماطًا جنسية متجذرة في المجتمع الكولومبي.