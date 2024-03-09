كولومبيا.. جرائم قتل النساء بلغت أرقاما مقلقة خلال 2023

وفي مواجهة هذا الوضع الخطير، أطلق مكتب المدعي العام مركز "بروموجيريس للرعاية" "CAP"، مبادرة تهدف إلى مكافحة العنف الجنسي، وتقديم الدعم للضحايا.

ويسعى المركز إلى تقديم المساعدة والتوجيه للنساء المتضررات، وتسهيل الوصول إلى الرعاية، وطرق العدالة، في بلد لا تزال فيه العوائق أمام الضحايا كبيرة.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من الجهود المبذولة، تسلط منظمات مثل "العدالة للجميع" الضوء على أن التوقعات لا تزال قاتمة، حيث تم تسجيل 43 حالة قتل للنساء في الأشهر الأولى من عام 2024.

ولفت التقرير إلى ظهور أشكال جديدة من العنف والعنف الإلكتروني ضد المرأة، مثل التنمر الإلكتروني، والابتزاز الجنسي، والتي تعكس أنماطًا جنسية متجذرة في المجتمع الكولومبي.