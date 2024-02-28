والد طالبة يلقي قنبلة داخل فناء مدرسة في ليبيا

ألقى ولي أمر إحدى الطالبات قنبلة يدوية داخل فناء مدرسة بمنطقة "السلماني الغربي" في ليبيا، اعتراضاً منه على معاقبة إحدى المعلمات لابنته.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي بليبيا، في بيان، أن شرطة "راس اعبيدة" ألقت القبض على ولي أمر طالبة بمدرسة "الأمل الواعد" لقيامه بإلقاء قنبلة يدوية داخل فناء المدرسة.

وقام ولي أمر الطالبة كذلك بتهديد أعضاء هيئة التدريس وشتمهم والتلفظ بألفاظ بذيئة على خلفية معاقبة ابنته من قبل إحدى المعلمات بالمدرسة.

وذكر البيان أن مدير أمن بنغازي أصدر تعليماته المشددة لأعضاء مركز شرطة "رأس اعبيدة" بالقبض على الشخص المطلوب، وهو من مواليد 1977، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد اعترافه.