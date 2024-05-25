بعد انتقاده.. علاء مرسي يكشف سبب تقبيله يد محمد هنيدي في زفاف ابنته (فيديو)
علّق الفنان المصري علاء مرسي على الانتقادات التي وُجهت له بعد التقاط فيديو له أثناء تقبيله يد مواطنه الفنان محمد هنيدي في حفل زفاف ابنته، مشددا على "أن تقبيل اليد ليس إهانة".
وأضاف علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "تقبيل اليد ليس بالشيء المخزي، الذي يقلل من شأن الشخص، وليس عيبا أو حراما، بل قديما كان الأصل أن يقبل الشخص يد الرجل الذي يقدره ويحترمه، وأهل العلم والتصوف كانوا يفعلون ذلك دوما، كذلك تقبيل الجبين".
وتابع مرسي: "هنيدي أخ عزيز وصديق وصاحب عمر، وصاحب واجب، وأتشرف بأن أقبل يده ورأسه، وأرى أن هذا الفعل يحسب لي وليس علي، وتقبيل اليد في العموم ليس منبوذا".
وأشار الفنان المصري أن من حق الجمهور على مواقع التواصل انتقاد ما يراه غير مناسب ما دام لم يتطاول على أحد، ولم يسئ، لافتا إلى أن معايير الاحترام والتقدير تغيرت عن السابق.
واحتفل الفنان علاء مرسي أمس بزفاف ابنته في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم محمد عادل إمام، حمادة هلال، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمد هنيدي، الذي عاد مم السعودية خصيصا من أجل الحفل، حيث يستعد لعرض مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.
والتقطت عدسات المصورين صور، وكذلك فيديو، يظهر خلالها علاء مرسي وهو يقبل يد هنيدي تقديرًا منه على حرصه على الحضور رغم تواجده في السعوية.