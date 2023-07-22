أزمة كهرباء في مصر.. والحكومة تدعو المواطنين للصبر

تسببت موجة الحر الشديدة التي تتأثر بها مصر أسوة بمعظم دول العالم، في أزمة كهرباء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال الأيام الماضية.

وفاقمت هذه الانقطاعات من معاناة المواطنين مع الحر الشديد الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى أرقام قياسية، في وقت دعت فيه الحكومة المواطنين للصبر.

ويعتمد الناس على أجهزة التكييف وبشكل أكبر على المراوح بمختلف أنواعها، للتخفيف من آثار الحر إلى جانب الاستهلاك الكبير للماء البارد والثلج.

لكن هذه الأجهزة الكهربائية تستهلك في الموجات الحارة قدرًا أكبر من التيار، وهو ما أدى إلى انقطاعات في عموم البلاد، وفق السلطات.

بدورها، طالبت الحكومة المصرية المواطنين بأن "يستحملوها كام يوم"، مشيرة إلى أنها "لجأت في هذه الفترة إلى تخفيف أحمال الكهرباء؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت إلى زيادة الحمل على استخدام" التيار.

ونقلت قناة "صدى البلد" المحلية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر قوله اليوم السبت، إن "عملية تخفيف الأحمال ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة"، وطالب وزير الكهرباء المواطنين بـ"الصبر".

إلى ذلك، تفاعل مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة الكهرباء، حيث تراوحت التعليقات بين منتقد بشدة لهذه الانقطاعات وساخر منها.

وكان أحد أبرز الساخرين من انقطاع الكهرباء في بلاده، رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس.

وكتب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "عندما توفي أديسون مخترع الكهرباء عام 1931م تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريما له، وما زالت مصر ولبنان تكرم الرجل كل يوم".

بدورهم، أبدى مغردون استغرابهم من انقطاع الكهرباء في مصر التي هي أصلًا إحدى الدول المصدرة للكهرباء.

ورغم هذا الجدل، يبدو أن ملف "أزمة الكهرباء" الساخن مثل حرارة الصيف سينتقل إلى البرلمان، بحسب وسائل إعلام محلية.