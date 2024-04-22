الكويت.. باعه مخدرات "مغشوشة" فلجأ للشرطة

في واقعة طريفة، لجأ مدمن مخدرات في الكويت إلى الشرطة، بعد أن تعرض لـ"عملية غش" من تاجر باعه مخدرات مغشوشة عبر خلطها بورق الشجر.

وفوجئ عناصر الشرطة في مخفر النعيم في محافظة الجهراء، بالمدمن، يطلب تقديم شكوى ضد تاجر مخدرات باعه كمية من مادة "كيميكال" المخدرة مقابل 300 دينار كويتي (نحو ألف دولار) ليكتشف أنها مخلوطة بورق شجر.

وأبلغ المدمن عناصر الشرطة بأن تاجر المخدرات احتال عليه، وأنه اكتشف ذلك الاحتيال عندما قام بتعاطي المخدرات دون أن "يحدث له شيء"، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية.

وتدخل رجال المباحث في إدارة مكافحة المخدرات في الحادثة، وأوقفوا تاجر المخدرات عبر كمين، ليعثروا في منزله على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع، قبل أن يعترف في التحقيقات بأنه خلط المواد المبيعة للشاكي بورق الشجر لزيادة الكمية.

وتمت إحالة التاجر إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، فيما وجهت أيضاً للمدمن تهمة التعاطي.

وحددت محكمة الجنايات جلسة يوم 26 مايو/أيار المقبل للنظر في الواقعة.