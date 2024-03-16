لماذا مقود السيارات في بعض الدول يسارًا ولدى أخرى يمينًا؟

تحول أوروبا التدريجي

في أوروبا، تحولت الدول المتبقية التي تعتمد القيادة على اليسار واحدة تلو الأخرى إلى القيادة على اليمين. وقامت البرتغال بالتبديل في العام 1928. وحدث التغيير في نفس اليوم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستعمرات. ومع ذلك، تم إعفاء المناطق التي تحد الدول الأخرى التي تتبع القيادة اليسرى. ولهذا السبب احتفظت ماكاو التي أصبحت الآن منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، وجوا التي أصبحت الآن جزءًا من الهند، وشرق أفريقيا البرتغالية أي موزمبيق الآن بالنظام القديم على اليسار. ومع ذلك، فقد تغيرت تيمور الشرقية، التي تقع على الحدود مع إندونيسيا التي تتبع القيادة على اليسار، إلى اليمين، ولكن أعاد الإندونيسيون تقديم حركة المرور على اليسار في العام 1975.

بدأت ممارسة القيادة على اليمين في إيطاليا لأول مرة في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر. ونص أول قانون للطرق السريعة الإيطالي، الصادر في 30 يونيو 1912، على أنه يجب على جميع المركبات القيادة على اليمين. ومع ذلك، يمكن للمدن التي لديها شبكة ترامواي أن تحتفظ بالقيادة اليسرى في حال وضعت علامات تحذيرية على حدود مدينتها. ويعد مرسوم، العام 1923، أكثر صرامة بعض الشيء، لكنه كان لا يزال بإمكان روما والمدن الشمالية، مثل: ميلانو، وتورينو، وجنوة، البقاء على اليسار حتى صدور أوامر أخرى من وزارة الأشغال العامة. وبحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، أصبحت القيادة على الجهة اليمنى، أخيرًا، أمرًا قياسيًا في جميع أنحاء البلاد. وقامت روما بالتغيير، في 1 مارس 1925، وميلانو في 3 أغسطس 1926.

وحتى ثلاثينيات القرن العشرين، كانت إسبانيا تفتقر إلى لوائح المرور الوطنية. فكانت القيادة في بعض أجزاء البلاد على اليمين مثل برشلونة، وفي أجزاء أخرى على اليسار مثل مدريد. في الأول من أكتوبر العام 1924، تحولت مدريد إلى القيادة على اليمين.

وعندما زحف النازيون إلى النمسا، في 12 مارس 1938، أمر هتلر النمسا بأكملها بالتحول إلى القيادة على اليمين.

لم يسبب تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية أي تغيير، فقد واصلت تشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا، والمجر القيادة على اليسار، إلا أن النمسا نفسها كانت تثير الفضول، إذ إن نصف سكان البلاد كانوا يقودون عرباتهم على اليسار والنصف الآخر على اليمين. وليس من المستغرب أن يكون الخط الفاصل هو على وجه التحديد المنطقة التي تأثرت بفتوحات نابليون في العام 1805.

وتحولت ولايات فورارلبرغ، وتيرول، وكارينثيا النمساوية، وكذلك النصف الغربي من سالزبورغ، إلى القيادة على اليمين بين عامي 1921 و1935. وعندما ضمت ألمانيا النمسا في العام 1938، أمر هتلر بقية النمسا بإجراء التحول بين عشية وضحاها. وأدى هذا التغيير إلى حالة من الاضطراب لدى سائقي السيارات، لأنهم لم يتمكنوا من رؤية معظم إشارات الطريق.

ففي فيينا، ثبُت أنه من المستحيل تغيير الترامواي بين عشية وضحاها، لذلك بينما كانت جميع حركة المرور الأخرى تتجه إلى الجانب الأيمن من الطريق، واستمرت عربات الترامواي في السير على اليسار لعدة أسابيع. وكانت تشيكوسلوفاكيا والمجر، من بين الدول الأخيرة في البر الرئيس لأوروبا التي ظلت على اليسار، وتحولت إلى اليمين بعد غزوها من قبل ألمانيا، في العام 1939، وأواخر العام 1944 على التوالي.

وفي هذه الأثناء، استمرت قوة القيادة على اليمين في النمو بشكل مطّرد بالتزامن مع الإنتاج الضخم للسيارات الأمريكية الموثوقة، والتي كانت مصممة بالطبع لتسير على اليمين، فغيّرت دول عديدة قواعدها للطريق.