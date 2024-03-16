لماذا مقود السيارات في بعض الدول يسارًا ولدى أخرى يمينًا؟
يقود حوالي 35% من سكان العالم، سياراتهم على اليسار، ومعظم البلدان التي تفعل ذلك هي مستعمرات بريطانية قديمة. فيما تحيّر هذه الطريقة بقية العالم، لكن هناك سبب وجيه لذلك.
في الماضي، كانت الأغلبية تتنقل على الجانب الأيسر من الطريق لأن هذا كان الخيار الأكثر منطقية للمجتمعات الإقطاعية العنيفة. ونظرًا لأن معظم الناس يستخدمون اليد اليمنى، فقد فضل المبارزون البقاء على اليسار حتى تكون ذراعهم اليمنى أقرب إلى الخصم وغمدهم بعيدًا عنه. علاوة على ذلك، فقد قلل هذا الأمر من فرصة إصابة الغمد الذي يتم ارتداؤه على اليسار بالمشاة.
كما فضل الفرسان الذين يستخدمون اليد اليمنى البقاء على اليسار حتى تكون ذراعهم اليمنى أقرب إلى الخصم. علاوة على ذلك، يجد الشخص الذي يستخدم يده اليمنى أنه من الأسهل امتطاء حصان من الجانب الأيسر، وسيكون من الصعب جدًا القيام بخلاف ذلك إذا كان يرتدي السيف الذي يمكن ارتداؤه على اليسار.
أواخر القرن الثامن عشر
ومع ذلك، في أواخر القرن الثامن عشر، بدأ سائقو الشاحنات في فرنسا والولايات المتحدة بنقل المنتجات الزراعية في عربات كبيرة تجرها أزواج عدة من الخيول. لم يكن لهذه العربات مقعد للسائق، بدلاً من ذلك، جلس السائق على الحصان الخلفي الأيسر، حتى يتمكن من إبقاء ذراعه اليمنى حرة لضرب الأحصنة. ونظرًا لأنه كان يجلس على اليسار، فقد أراد بطبيعة الحال أن يمر الجميع على هذه الجهة حتى يتمكن من النظر إلى الأسفل والتأكد من بقائه بعيدًا عن عجلات العربة القادمة. ولذلك ظل السائق على الجانب الأيمن من الطريق.
في روسيا العام 1709، لاحظ المبعوث الدنماركي في عهد القيصر بطرس الأكبر العُرف السائد المتمثل في أن حركة المرور تسير على اليمين، ولكن في العام 1752 فقط، أصدرت الإمبراطورة إليزافيتا بتروفنا مرسومًا رسميًا للحفاظ على حركة المرور على اليمين.
بالإضافة إلى ذلك، أعطت الثورة الفرنسية، العام 1789، زخمًا كبيرًا للسفر على اليمين في أوروبا. والحقيقة هي أنه قبل الثورة، كانت الطبقة الأرستقراطية تتحرك على يسار الطريق، مما أجبر الفلاحين على الاتجاه إلى اليمين، ولكن بعد اقتحام سجن الباستيل والأحداث اللاحقة، فضل الأرستقراطيون الابتعاد عن الأنظار وانضموا إلى الفلاحين في الشوارع. وتم تقديم قاعدة رسمية للحفاظ على اليمين في باريس، في العام 1794، بالتوازي إلى حد ما مع الدنمارك، حيث أصبحت القيادة على اليمين إلزامية في العام 1793.
في وقت لاحق، نشرت فتوحات نابليون مفهوم السير على جهة اليمين في: بلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وسويسرا، وألمانيا، وبولندا، وأجزاء كثيرة من إسبانيا وإيطاليا. أما الدول التي قاومت نابليون فقد ظلت على جهة اليسار، مثل: بريطانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والبرتغال. وظل هذا الانقسام الأوروبي، بين دول اليسار واليمين، ثابتًا لأكثر من 100 عام، حتى بعد الحرب العالمية الأولى.
وعلى الرغم من أن السويد التي تتبع نظام القيادة اليسرى تنازلت عن فنلندا لصالح روسيا التي تقود يمينها بعد الحرب الفنلندية، بين عامي 1808-1809، إلا أن القانون السويدي بما في ذلك أنظمة المرور، ظل ساريًا في فنلندا لمدة 50 عامًا أخرى، حتى العام 1858 عندما أصدر مرسوم إمبراطوري روسي جعل فنلندا تتبادل الجانبين.
الإمبراطورية البريطانية
على مرر السنين، كان الاتجاه السائد بين الدول هو القيادة على اليمين، لكن بريطانيا عاكست التجانس العالمي. فمع التوسع في السفر، وبناء الطرق في القرن التاسع عشر، تم وضع أنظمة المرور في كل بلد. وأصبحت القيادة على الجهة اليسرى إلزامية في بريطانيا في العام 1835. وحذت حذوها الدول التي كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. ولهذا السبب، حتى يومنا هذا، تتجه الهند، وأستراليا، والمستعمرات البريطانية السابقة في أفريقيا نحو اليسار. لكن الاستثناء من هذه القاعدة هي مصر، التي غزاها نابليون قبل أن تصبح تابعة لبريطانيا.
لم تكن اليابان أبدًا جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، لكن حركة المرور فيها تتجه أيضًا إلى اليسار. على الرغم من أن أصل هذه العادة يعود إلى فترة 1603 حتى 1868، إلا أنه لم تصبح هذه القاعدة غير المكتوبة رسمية إلا في العام 1872. كان ذلك هو العام الذي تم فيه تقديم أول خط للسكك الحديدية في اليابان، والذي تم بناؤه بمساعدة فنية من البريطانيين. وتدريجيًا، تم بناء شبكة ضخمة من خطوط السكك الحديدية والترامواي، وبالطبع كانت جميعها تسير على الجانب الأيسر. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر نصف قرن آخر حتى أصبحت القيادة على الجانب الأيسر مكتوبة بشكل واضح في القانون في العام 1924.
إلى ذلك، عندما وصل الهولنديون إلى إندونيسيا العام 1596، جلبوا معهم عادة القيادة على اليسار. ولم يبدأ الهولنديون بالقيادة على اليمين إلا بعد غزو نابليون لهولندا. ومع ذلك، ظلت معظم مستعمراتهم تسير على اليسار، كما فعلت إندونيسيا، وسورينام.
التحول في الولايات المتحدة
في السنوات الأولى للاستعمار الإنجليزي لأمريكا الشمالية، تم اتباع عادات القيادة الإنجليزية وكانت المستعمرات تسير على اليسار. ومع ذلك، بعد حصولها على الاستقلال عن إنجلترا، كانت أمريكا الشمالية حريصة على التخلص من جميع الروابط المتبقية مع ماضيها الاستعماري البريطاني وتحولت تدريجيًا إلى جهة اليمين.
وبالمناسبة، لا ينبغي التقليل من تأثير المهاجرين الأوروبيين الآخرين، خاصة الفرنسيين على أمريكا. فقد تم إقرار أول قانون يلزم السائقين بالحفاظ على الطريق الصحيح في ولاية بنسلفانيا العام 1792، وتم إقرار قوانين مماثلة في نيويورك العام 1804، ونيوجيرسي العام 1813.
وعلى الرغم من التطورات في الولايات المتحدة، استمرت بعض أجزاء كندا في القيادة على اليسار حتى بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العالمية الثانية. كانت الأراضي التي يسيطر عليها الفرنسيون من كيبيك إلى لويزيانا تسير على اليمين، لكن الأراضي التي يحتلها الإنجليز مثل كولومبيا البريطانية، ونيو برونزويك، ونوفا سكوتيا، وجزيرة الأمير إدوارد، ونيوفاوندلاند ظلت يسارًا. وتحولت مقاطعات كولومبيا البريطانية والمحيط الأطلسي إلى اليمين في عشرينيات القرن الماضي لتتوافق مع بقية كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وسارت نيوفاوندلاند على اليسار حتى العام 1947، وانضمت إلى كندا في العام 1949.
تحول أوروبا التدريجي
في أوروبا، تحولت الدول المتبقية التي تعتمد القيادة على اليسار واحدة تلو الأخرى إلى القيادة على اليمين. وقامت البرتغال بالتبديل في العام 1928. وحدث التغيير في نفس اليوم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستعمرات. ومع ذلك، تم إعفاء المناطق التي تحد الدول الأخرى التي تتبع القيادة اليسرى. ولهذا السبب احتفظت ماكاو التي أصبحت الآن منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، وجوا التي أصبحت الآن جزءًا من الهند، وشرق أفريقيا البرتغالية أي موزمبيق الآن بالنظام القديم على اليسار. ومع ذلك، فقد تغيرت تيمور الشرقية، التي تقع على الحدود مع إندونيسيا التي تتبع القيادة على اليسار، إلى اليمين، ولكن أعاد الإندونيسيون تقديم حركة المرور على اليسار في العام 1975.
بدأت ممارسة القيادة على اليمين في إيطاليا لأول مرة في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر. ونص أول قانون للطرق السريعة الإيطالي، الصادر في 30 يونيو 1912، على أنه يجب على جميع المركبات القيادة على اليمين. ومع ذلك، يمكن للمدن التي لديها شبكة ترامواي أن تحتفظ بالقيادة اليسرى في حال وضعت علامات تحذيرية على حدود مدينتها. ويعد مرسوم، العام 1923، أكثر صرامة بعض الشيء، لكنه كان لا يزال بإمكان روما والمدن الشمالية، مثل: ميلانو، وتورينو، وجنوة، البقاء على اليسار حتى صدور أوامر أخرى من وزارة الأشغال العامة. وبحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، أصبحت القيادة على الجهة اليمنى، أخيرًا، أمرًا قياسيًا في جميع أنحاء البلاد. وقامت روما بالتغيير، في 1 مارس 1925، وميلانو في 3 أغسطس 1926.
وحتى ثلاثينيات القرن العشرين، كانت إسبانيا تفتقر إلى لوائح المرور الوطنية. فكانت القيادة في بعض أجزاء البلاد على اليمين مثل برشلونة، وفي أجزاء أخرى على اليسار مثل مدريد. في الأول من أكتوبر العام 1924، تحولت مدريد إلى القيادة على اليمين.
وعندما زحف النازيون إلى النمسا، في 12 مارس 1938، أمر هتلر النمسا بأكملها بالتحول إلى القيادة على اليمين.
لم يسبب تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية أي تغيير، فقد واصلت تشيكوسلوفاكيا، ويوغوسلافيا، والمجر القيادة على اليسار، إلا أن النمسا نفسها كانت تثير الفضول، إذ إن نصف سكان البلاد كانوا يقودون عرباتهم على اليسار والنصف الآخر على اليمين. وليس من المستغرب أن يكون الخط الفاصل هو على وجه التحديد المنطقة التي تأثرت بفتوحات نابليون في العام 1805.
وتحولت ولايات فورارلبرغ، وتيرول، وكارينثيا النمساوية، وكذلك النصف الغربي من سالزبورغ، إلى القيادة على اليمين بين عامي 1921 و1935. وعندما ضمت ألمانيا النمسا في العام 1938، أمر هتلر بقية النمسا بإجراء التحول بين عشية وضحاها. وأدى هذا التغيير إلى حالة من الاضطراب لدى سائقي السيارات، لأنهم لم يتمكنوا من رؤية معظم إشارات الطريق.
ففي فيينا، ثبُت أنه من المستحيل تغيير الترامواي بين عشية وضحاها، لذلك بينما كانت جميع حركة المرور الأخرى تتجه إلى الجانب الأيمن من الطريق، واستمرت عربات الترامواي في السير على اليسار لعدة أسابيع. وكانت تشيكوسلوفاكيا والمجر، من بين الدول الأخيرة في البر الرئيس لأوروبا التي ظلت على اليسار، وتحولت إلى اليمين بعد غزوها من قبل ألمانيا، في العام 1939، وأواخر العام 1944 على التوالي.
وفي هذه الأثناء، استمرت قوة القيادة على اليمين في النمو بشكل مطّرد بالتزامن مع الإنتاج الضخم للسيارات الأمريكية الموثوقة، والتي كانت مصممة بالطبع لتسير على اليمين، فغيّرت دول عديدة قواعدها للطريق.
هونك كونغ وباكستان ونيجيريا
تم تغيير اتجاه حركة المرور في جبل طارق إلى اليمين، في العام 1929، والصين في العام 1946. وبما أن هونغ كونغ المجاورة كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت، فقد استمرت في الاتجاه إلى اليسار. وعندما استأنفت الصين سيطرتها على المدينة في العام 1997، بعد 156 عامًا من الحكم الاستعماري البريطاني، تم اعتماد القانون الأساس، الذي يضمن بقاء أسلوب الحياة في هونغ كونغ من دون تغيير حتى العام 2047.
وأنطلقت كوريا إلى القيادة على اليمين بعد انتقالها من الحكم الاستعماري الياباني إلى النفوذ الأمريكي والروسي في نهاية الحرب العالمية الثانية. كما فكرت باكستان في التحول إلى اليمين في الستينيات، لكنها قررت في النهاية عدم القيام بذلك. وكانت الحجة الرئيسة ضد هذا التحول هي أن قطارات الجِمال كانت تسير في كثير من الأحيان خلال الليل بينما كان سائقوها نائمين.
من جهتها، كانت نيجيريا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، تقود سيارتها على اليسار بسيارات بريطانية مستوردة ذات عجلة قيادة يمنى، ولكن عندما حصلت على الاستقلال، أرادت التخلص من ماضيها الاستعماري وتحولت إلى القيادة على اليمين في العام 1972.
السويد تنتقل إلى اليمين
بعد الحرب العالمية الثانية، شعرت السويد بضغوط متزايدة لتغيير مواقفها من أجل التوافق مع بقية القارة. وكانت المشكلة هي أن جميع جيرانها كانوا يقودون سياراتهم بالفعل على الجانب الأيمن. وبما أن هناك الكثير من الطرق الصغيرة التي لا يوجد بها حرس حدود تؤدي إلى النرويج وفنلندا، كان على المرء أن يتذكر البلد الذي كان فيه.
وفي العام 1955، أجرت الحكومة السويدية استفتاءً على إدخال القيادة اليمنى. وعلى الرغم من أن ما لا يقل عن 82.9% صوتوا بـ "لا" في الاستفتاء، فقد أصدر البرلمان السويدي قانونًا بشأن التحول إلى القيادة باليد اليمنى في العام 1963.
وأخيرًا، حدث التغيير يوم الأحد، 3 سبتمبر 1967، الساعة الخامسة صباحًا. وتمت الإشارة إلى هذا اليوم باسم "Dagen H" أو باللغة الإنجليزية "H day" بحيث يشير الحرف "H" إلى "Högertrafik"، وهي الكلمة السويدية التي تعني "حركة المرور اليمنى". وتم منع حركة المركبات الخاصة قبل 4 ساعات وبعد ساعة من التحويل، وذلك للتمكن من إعادة ترتيب جميع الإشارات المرورية. حتى أنه تم استدعاء الجيش للمساعدة، وتم تطبيق حد منخفض جدًا للسرعة ، والذي تم رفعه في عدد من الخطوات. واستغرقت العملية برمتها حوالي شهر للتحضير.
وبعد التحول الناجح للسويد، غيرت آيسلندا قواعدها في العام التالي، أي العام 1968. وفي 2 نيسان 1972، تبادلت نيجيريا الجانبين، وفعلت غانا الشيء نفسه في العام 1974.
بريطانيا فكرت في التغيير
في الستينيات، فكرت بريطانيا العظمى أيضًا في التغيير، لكن القوى المحافظة في البلاد بذلت كل ما في وسعها للقضاء على الاقتراح في مهده. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن تغيير كل شيء سيكلّف مليارات الجنيهات الإسترلينية، لم يكن حافزًا كبيرًا. وفي النهاية، تخلت بريطانيا عن الفكرة. اليوم، لا تزال 4 دول أوروبية فقط تسير على اليسار، هي: المملكة المتحدة، وأيرلندا، وقبرص، ومالطا.
وفي 7 سبتمبر 2009، قامت دولة ساموا بتغير جهة القيادة اليمنى إلى اليسرى بعدما كانت تسير على اليمين منذ أن أصبحت مستعمرة ألمانية في أوائل القرن العشرين، وأراد رئيس الوزراء "تويلايبا سايليلي ماليليغاوي" تبادل الجانبين، لأنه من الأسهل استيراد السيارات الرخيصة من اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، التي تتم قيادتها من جهة اليسار.