وفاة وزير الصحة المصري الأسبق بسبب "خطأ طبي"

وتولى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آنذاك.

وولد وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراة عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.