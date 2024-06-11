الكويت.. تفتيش لسجن نسائي يكشف عن مقتنيات صادمة (فيديو)
كشف تفتيش مفاجئ لسجن نسائي في الكويت عن مقتنيات "صادمة" بحوزة عدد من السجينات، بينها مواد يشتبه بكونها مخدرة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، إن فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت مواد يشتبه بأنها مخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة، في حملة تفتيشية مفاجئة على عنابر سجن النساء.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة على منصاتها الإلكترونية، عمليات التفتيش داخل السجن بمشاركة فرق تفتيشية من الجنسين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الممنوعات (هواتف نقالة - أسلاك شواحن - أسلحة بيضاء) ومواد يشتبه بأنها مخدرة، بحوزة عدد من النزيلات مخبأة بطريقة سرية.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النزيلات.
وتشمل لائحة الممنوعات، التي يحظر دخولها مع الزائرين إلى مجمع السجون في الكويت، قائمة طويلة من المواد، بينها جميع أنواع الملابس والأدوية والأكل والمشروبات والهاتف النقال ولوازمه، والسجائر ومواد التجميل.