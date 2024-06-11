الكويت.. تفتيش لسجن نسائي يكشف عن مقتنيات صادمة (فيديو)

كشف تفتيش مفاجئ لسجن نسائي في الكويت عن مقتنيات "صادمة" بحوزة عدد من السجينات، بينها مواد يشتبه بكونها مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، إن فرق التفتيش التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت مواد يشتبه بأنها مخدرة، وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة، في حملة تفتيشية مفاجئة على عنابر سجن النساء.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة على منصاتها الإلكترونية، عمليات التفتيش داخل السجن بمشاركة فرق تفتيشية من الجنسين.