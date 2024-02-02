صُناع "لعبة العروش" يقدمون عملا جديدا على "نتفلكس"

تعول نتفليكس على مسلسل جديد يحمل توقيع صنّاع مسلسل "غايم أوف ثرونز" للحفاظ على هيمنتها في مجال خدمات البث التدفقي عام 2024، على ما أعلنت الشركة الخميس خلال كشفها عن برنامجها لهذا العام.

وفي مسلسل The Three-Body Problem "معضلة الأجسام الثلاثة"، الذي يُطرح في 21 آذار/مارس والمقتبس من أحد الكتب الأكثر مبيعاً في الصين، ينسج عالم بشري موازٍ علاقات مع مجتمع خارج كوكب الأرض.

ويحمل المسلسل الجديد الذي تدور أحداثه في لندن في الزمن الحالي، توقيع ديفيد بينيوف ودي بي فايس، وهما صانعا مسلسل "غايم أوف ثرونز" (لعبة العروش) الذي حقق نجاحاً كبيراً لشبكة "اتش بي أو" في العقد الماضي، مع عالمه المليء بالتنانين والإثارة والمؤامرات السياسية.