صُناع "لعبة العروش" يقدمون عملا جديدا على "نتفلكس"
تعول نتفليكس على مسلسل جديد يحمل توقيع صنّاع مسلسل "غايم أوف ثرونز" للحفاظ على هيمنتها في مجال خدمات البث التدفقي عام 2024، على ما أعلنت الشركة الخميس خلال كشفها عن برنامجها لهذا العام.
وفي مسلسل The Three-Body Problem "معضلة الأجسام الثلاثة"، الذي يُطرح في 21 آذار/مارس والمقتبس من أحد الكتب الأكثر مبيعاً في الصين، ينسج عالم بشري موازٍ علاقات مع مجتمع خارج كوكب الأرض.
ويحمل المسلسل الجديد الذي تدور أحداثه في لندن في الزمن الحالي، توقيع ديفيد بينيوف ودي بي فايس، وهما صانعا مسلسل "غايم أوف ثرونز" (لعبة العروش) الذي حقق نجاحاً كبيراً لشبكة "اتش بي أو" في العقد الماضي، مع عالمه المليء بالتنانين والإثارة والمؤامرات السياسية.
أعمال منتظرة
ومن بين الأعمال المنتظرة هذا العام أيضاً الموسم الثاني من "سكويد غايم" (لعبة الحبار). وتشكّل قصة هذا العمل الكوري الجنوبي إدانة للنظام الرأسمالي العالمي، إذ تدور حول مشاركين في ألعاب وحشية للأطفال يقتلون بعضهم البعض على أمل كسب الملايين. وقد كان العمل من أكثر المسلسلات شعبية في تاريخ المنصة.
وتضم قائمة الأعمال الجديدة هذا العام نسخة كولومبية مقتبسة من رواية "مئة عام من العزلة" للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز، ومسلسلاً قصيراً عن أسطورة الفورمولا 1 البرازيلي آيرتون سينا.
وقالت بيلا باجاريا، رداً على الانتقادات الموجهة لنتفليكس بسبب العدد الكبير من الإنتاجات على منصتها: "لم يكن لدى أي شركة ترفيهية هذا الطموح في البرمجة، مع هذا العدد الكبير من الأذواق والثقافات واللغات. هذا أمر غير مسبوق".
وبدأت نتفليكس العام ضجة كبيرة بإعلانها خلال نتائجها ربع السنوية أنها استقطبت أكثر من 13 مليون مشترك إضافي خلال موسم أعياد نهاية العام، ليصبح مجموع هؤلاء 260 مليوناً.
ويرجع النمو بشكل خاص إلى سياستها الأكثر تشدداً على صعيد مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، وتقديمها صيغ اشتراكات أرخص ثمناً تتضمن إعلانات.