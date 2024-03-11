حادث سقوط "مؤلم" لممثلة أمريكية على سجادة الأوسكار الحمراء (فيديو)

تعرضت النجمة الأمريكية ليزا كوشي لحادث سقوط مؤلم، بينما كانت تستعرض إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء أمس الأحد.

وكانت نجمة "يوتيوب" التي انتقلت إلى عالم التمثيل والتقديم التلفزيوني، وشاركت في فيلم "بلايرز"Players على منصة "نتفلكس" Netflix، تقترب من المنطقة المواجهة للمصورين، حين تعثرت بسبب فستانها الطويل وحذائها الضخم، فسقطت أرضا، ليهرع المتواجدون لمساعدتها على النهوض.

ورغم تعرضها لهذا الحادث الذي اعتبره الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي "مضحكا ومؤلما"، استعادت كوشي توازنها بسرعة وسط ضحكات الجمهور وأكدت أنها بخير ومستعدة للاستمتاع بالليلة.