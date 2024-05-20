على فراش الموت.. تسعيني ينال الشهادة الثانوية

تحققت أمنية جندي أمريكي من قدامى المحاربين بنيل شهادة "الثانوية العامة"، وهو على فراش الموت.

ونال الجندي البحري ريتشارد ريمب، شهادة الثانوية، أثناء إقامته في دار للمسنين وسط عائلته.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فقد اضطر ريمب، البالغ من العمر الآن 98 عاما، في عام 1940، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلى التخلي عن دراسته، بينما كان يبلغ 17 عاما؛ للالتحاق بالجيش.

وبعد تعرض ريمب، الذي كان رقيبا مدفعيا في حرب فيتنام، إلى كسر في الورك، تم نقله إلى دار رعاية المسنين، حيث اكتشف الأطباء أثناء علاجه، إصابته بالسرطان في المرحلة الرابعة.

وعبر الجندي المتقاعد عن سعادته بنيل الشهادة الثانوية، وتحقيق حلم حياته، متوجها بالشكر إلى كل من دعمه لكي ينالها قبل وفاته.