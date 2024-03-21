بمساعدة زوجته.. عربي يصنع أحد أخطر أنواع المخدرات في العالم (صور)

ضبطت قوى الأمن اللبناني مؤخراً مواطناً من مواليد عام 1982 متهم بتصنيع أخطر أنواع المخدرات بالتعاون مع زوجته التي تم القبض عليها أيضاً.

وكانت قوى الأمن قد ضبطت المتهم بعد ملاحقته بجرم عنف أسري، وضبطت بحوزته مواد كيميائية، وتبين من التحريات أنه يقوم بتصنيع المخدرات خاصة مادة "كريستال ميث".