خلال حفل تتويج تشارلز.. كاميلا تتجنب ارتداء تاج تطالب به الهند

قال قصر بكنغهام في بريطانيا إن كاميلا قرينة الملك تشارلز سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج في مايو؛ لتتجنب بذلك التاج المرصع بالألماسة كوه آي نور التي تزن 105 قراريط وتطالب الهند باستعادتها.

واستولت شركة الهند الشرقية على الألماسة كوه آي نور، وهي واحدة من أكبر قطع الماس في العالم، خلال الحقبة الاستعمارية وقدمتها للملكة فيكتوريا، ووُضعت الألماسة في تاج كانت آخر من ارتدته هي جدة تشارلز عند تتويجها.