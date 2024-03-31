مشاهد مهيبة لاندلاع حريق بمستودع ذخيرة في إندونيسيا (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مشاهد مهيبة لاندلاع حريق بمستودع للذخيرة في إندونيسيا، أعلنت السلطات السيطرة عليه صباح اليوم.

وقال مسؤول عسكري إن حريقا هائلا في مستودع ذخيرة بالقرب من العاصمة الإندونيسية تم إخماده في وقت مبكر من اليوم الأحد، مضيفا أن الجيش يقوم بمسح المناطق السكنية القريبة لجمع المواد التي يحتمل أن تكون قد تطايرت أثناء الانفجارات.

ووفق رويترز اندلع الحريق أمس السبت في منشأة عسكرية للذخيرة في بوجور على مشارف جاكرتا حوالي الساعة 6.30 مساء (1130 بتوقيت غرينتش)، مما تسبب في سلسلة من الانفجارات المدوية وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان في السماء ليلا. وقال الجيش إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو قتلى.