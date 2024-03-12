أكرم حسني يصدم الجمهور بمشاهده الحزينة في "بابا جه" (فيديو)
ترقب جمهور الكوميديان أكرم حسني مسلسله الجديد "بابا جه" بشغف كبير؛ نظرا لما يتميز به من خفة ظل عفوية وقدرة تلقائية على الإضحاك، كما أن "البرومو" الترويجي للعمل جاء واعدا بوجبة دسمة من الترفيه، لكن الحلقة الأولى والثانية جاءتا على عكس التوقعات تماما.
وبدلا من الضحك المنتظر، غرقت الحلقتان في أجواء من الميلودراما والأحزان والمشاهد المؤثرة إنسانيا لأب فاشل يصدم ابنته، ويعجز عن تلبية الحد الأدنى من متطلباتها الأساسية.
ووصلت ذروة الأحداث مع نهاية الحلقة الأولى حين صعدت ابنة البطل إلى خشبة المسرح ضمن حفل مدرسي ضخم، وسُئلت عن الشيء غير المهم في حياتها الذي يمكن أن تستغني عنه، فأعلنت في الميكروفون وعلى الملأ أنه والدها، وسط ذهول الجميع، بمن فيهم مديرة المدرسة، التي حاولت من دون جدوى امتصاص الصدمة، وزوجة البطل التي نهرت ابنتها، لكن الابنة بدت مصممة على أقوالها.
ويجسد النجم المصري شخصية "هشام" في المسلسل، وهو رجل في الأربعين من عمره اعتاد على النجاح في حياته المهنية مديرًا تنفيذيًا لأحد الفنادق الكبرى، لكن يتم الاستغناء عنه ضمن إجراءات خفض الميزانية أثناء أزمة وباء كورونا.
ويعجز الرجل عن التأقلم مع وضعه الجديد، ويرفض البحث عن فرص عمل أقل في وجاهتها الاجتماعية، معتبرا أن ذلك يعد "تنازلا" لا يليق به.
وتتوالى المشاهد المؤثرة والحزينة في هذا السياق، منها عجز الأب عن شراء " فستان" شبيه بزي ملكات الفراعنة لابنته لتظهر به في حفلة مدرسية، وفشله في التخفيف عن الابنة بكلمات ملطفة. ويرفض البائع محاولات الأب لتخفيض السعر. ويضع "هشام" على رأس ابنته منشفة حمام بطريقة طريفة، مؤكدا أنها أصبحت "ملكة البشكير الفرعونية التي كانت تحكم مملكة الحمام"، إلا أن محاولات تلطيف الأجواء تأتي بنتائج عكسية وتصاب الابنة بمزيد من الغضب والإحباط.
وهناك مشهد المشادة بين "هشام" وزوجته حول ميزانية البيت، وكيف أصبح الزوج مستهترا وأنانيا ولا ينشغل إلا بألعاب الفيديو والترفيه، وتواجهه الزوجة، التي تلعب دورها الفنانة نسرين أمين، بأن وجوده في حياة الأسرة أصبح مثل عدمه و"مالوش لازمة"، ولهذا أوقفت استخدام البطاقة الائتمانية بالنسبة له بسبب استهتاره، وتصل تلك الكلمات إلى مسامع الابنة في غرفتها.
يُعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة Watch It، ويتميز بسرعة الإيقاع نتيجة شموله في 15 حلقة فقط، وهو من بطولة سماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.