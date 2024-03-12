أكرم حسني يصدم الجمهور بمشاهده الحزينة في "بابا جه" (فيديو)

ترقب جمهور الكوميديان أكرم حسني مسلسله الجديد "بابا جه" بشغف كبير؛ نظرا لما يتميز به من خفة ظل عفوية وقدرة تلقائية على الإضحاك، كما أن "البرومو" الترويجي للعمل جاء واعدا بوجبة دسمة من الترفيه، لكن الحلقة الأولى والثانية جاءتا على عكس التوقعات تماما.

وبدلا من الضحك المنتظر، غرقت الحلقتان في أجواء من الميلودراما والأحزان والمشاهد المؤثرة إنسانيا لأب فاشل يصدم ابنته، ويعجز عن تلبية الحد الأدنى من متطلباتها الأساسية.

ووصلت ذروة الأحداث مع نهاية الحلقة الأولى حين صعدت ابنة البطل إلى خشبة المسرح ضمن حفل مدرسي ضخم، وسُئلت عن الشيء غير المهم في حياتها الذي يمكن أن تستغني عنه، فأعلنت في الميكروفون وعلى الملأ أنه والدها، وسط ذهول الجميع، بمن فيهم مديرة المدرسة، التي حاولت من دون جدوى امتصاص الصدمة، وزوجة البطل التي نهرت ابنتها، لكن الابنة بدت مصممة على أقوالها.